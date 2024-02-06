Refüjdeki ağaca çarpan otomobilin motoru yerinden fırladı: 5 yaralı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkarak ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savrulurken, motoru yerinden fırladı. Kazada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde merkez İzmit ilçesi Prof. Baki Komsuoğlu Bulvarı Kabaoğlu mevkisinde meydana geldi. A.E.B. (27) yönetimdeki 20 AEB 733 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı, ağaca çarptıktan sonra yola savruldu. Bariyerlere de çarparak duran otomobilin motoru yerinden fırladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışanlar, itfaiye görevlileri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza sonucu yaralanan şoför A.E.B., yolcular B.B. (26), B.K. (26), M.B.A. (26) ve A.K. (26) ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri devrilen ağacı keserek yoldan kaldırırken araç ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Araçta yolcu olarak bulunan A.K.'nın durumun ağır olduğu bildirildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.