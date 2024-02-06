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        Kocaeli'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 10:23 Güncelleme: 06.02.2024 - 10:33
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        Kocaeli'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi'nde seyreden S.Ö. idaresindeki 41 TY 377 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sıkıştığı yerden itfaiye ekibince aracın kapısı kesilerek çıkarılan S.Ö, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle yolda kontrollü sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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