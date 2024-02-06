Kocaeli'de horoz dövüşünde bahis oynayan 35 kişiye para cezası

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde horoz dövüştürüp bahis oynadıkları belirlenen 35 kişiye toplam 224 bin 875 lira idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na yönelik önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirildi.

Bu kapsamda bir kişi tarafından ilçede horoz dövüşü yaptırıldığı tespit edildi. Horoz dövüştürülen alandaki kontrolde, 12 horozun dövüştürüldüğü, 35 kişinin de dövüşü izleyip bahis oynadığı belirlendi.

Konuyla ilgili 35 kişiye toplam 224 bin 875 lira idari para cezası verildi, 12 horoz Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.