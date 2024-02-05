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        Kocaeli'de okul bahçesindeki bıçaklı saldırıda yaralanan kişi öldü

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 20:23 Güncelleme: 05.02.2024 - 20:23
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        Kocaeli'de okul bahçesindeki bıçaklı saldırıda yaralanan kişi öldü
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        Kocaeli'nin Derince ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

        Kocaeli Öğretmenler İlkokulu'nun bahçesinde dün 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan öğrenci velisi Murat Tosun, kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli kardeşler B.K. ve M.K'yi gözaltına aldı.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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