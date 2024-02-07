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        Kocaeli'de eşini ve kayınpederini öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini tabancayla öldüren sanık, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 14:02 Güncelleme: 07.02.2024 - 14:02
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        Kocaeli'de eşini ve kayınpederini öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
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        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini tabancayla öldüren sanık, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan karar duruşmasında tutuklu sanık Ömer S. ile taraf avukatları hazır bulundu.

        Sanık Ömer S, cumhuriyet savcısının mütalaasına katılmadığını belirterek, "Çok pişmanım. Uyuyamıyorum, psikiyatrik tedavi alıyorum." dedi.

        Katılan avukatı, olayın tasarlanarak hunharca işlenen bir cinayet olduğunu savunarak, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık avukatı, müvekkili hakkında verilecek kararda lehe hükümlerin uygulanmasını talep etti.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın eşi Beyza S. ve kayınpederi Şahin K'ye karşı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 1 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

        Ömer S, 18 Ekim 2022'de, boşanma aşamasında olduğu eşi Beyza S. ile kayınpederi Şahin K'yi Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'ndeki evlerinin önünde tabancayla öldürmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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