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        Kocaeli Şehir Hastanesine ulaşımı kolaylaştıracak tramvay hattında ilk test sürüşü yapıldı

        Kocaeli Şehir Hastanesine ulaşımı kolaylaştıracak 3 kilometrelik tramvay hattında ilk test sürüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 14:04 Güncelleme: 07.02.2024 - 14:15
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        Kocaeli Şehir Hastanesine ulaşımı kolaylaştıracak tramvay hattında ilk test sürüşü yapıldı
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        Kocaeli Şehir Hastanesine ulaşımı kolaylaştıracak 3 kilometrelik tramvay hattında ilk test sürüşü gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapımı sürdürülen hattın ilk test sürüşünde, otogar durağından hareket eden tramvay, Adnan Menderes Bulvarı'ndan Kocaeli Şehir Hastanesi istikametine yol aldı.

        Vatandaşların hastaneye ulaşımını kolaylaştıracak tramvayın test sürüşü sırasında, yolcu ağırlık kapasitesini karşılayan kum dolu torbalar kullanıldı. Tramvay raylarda ilerlerken, çok sayıda uzman da incelemelerde bulundu.

        Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tramvay araçlarıyla gerçekleştirilen sürüş, 10 gün boyunca devam edecek.

        Altyapı ve üstyapı çalışmaları bitirilen, 5 istasyon bulunan 3 kilometrelik hat, testlerin tamamlanmasının ardından hizmete açılacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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