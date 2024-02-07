Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Beyin felci ve epilepsi hastası Yiğit Efe evde eğitimle gelişim gösteriyor

        Kocaeli'de serabral palsi (beyin felci) ve west sendromu (epilepsi CP) hastası 7 yaşındaki Yiğit Efe Ümitli, ailesinin sınıfa çevirdiği odada aldığı yüz yüze eğitimle sosyal iletişim ve becerilerini geliştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 12:45 Güncelleme: 07.02.2024 - 13:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyin felci ve epilepsi hastası Yiğit Efe evde eğitimle gelişim gösteriyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'de serabral palsi (beyin felci) ve west sendromu (epilepsi CP) hastası 7 yaşındaki Yiğit Efe Ümitli, ailesinin sınıfa çevirdiği odada aldığı yüz yüze eğitimle sosyal iletişim ve becerilerini geliştiriyor.

        Gebze ilçesinde, anne karnındayken beyin gelişiminde anormallik saptanan ve 5 aylıkken nöbet geçiren Yiğit Efe'ye, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde serabral palsi ve west sendromu teşhisi konuldu.

        Fizik tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini 7 yıldır özenle yürüten Ümitli ailesi, okula uyum sağlayamayan çocuklarının eğitimi için evin bir odasını sınıfa çevirerek Milli Eğitim Bakanlığının "Evde Eğitim Projesi"ne başvurdu.

        Eğitim yılı boyunca haftada 5 gün 6 saat özel eğitim öğretmeniyle okuma yazmaya hazırlık, görsel sanatlar, iletişim, hayat bilgisi, güvenli beslenme, sağlık ve sosyal etkinlik dersleri alan çocuk, sosyalleşme ve iletişim becerilerinde gelişim gösterdi.

        - "Konuşabileceğine ve yürüyebileceğine inanıyorum"

        Yiğit Efe'nin öğretmeni Sevgi Töngel, AA muhabirine, özel çocukların hayatın içerisinde olması gerektiğini söyledi.

        Proje sayesinde özel çocukların okula gitmeden eğitim hayatlarını tamamlayabildiklerini belirten Töngel, aileler için büyük destek sağlayan bu uygulamanın yaygınlaşmasının önemini vurguladı.

        Töngel, sürecin zor ancak Yiğit Efe'nin algısının açık olduğunu dile getirerek, "Sabredip çalışacağız. Ben Yiğit Efe'nin ileride konuşabileceğine ve yürüyebileceğine inanıyorum. Çok kolay olmayacak, belki seneler alacak ama önemli olan çalışmak, gayret etmek ve sabırlı olup başarmaktır. Başarıda engel yok diyorum." ifadesini kullandı.

        Ailenin çocukları için tasarladıkları sınıfın örnek alınmasını isteyen Töngel, "Burada gördükleriniz özel eğitimde kullanılan materyaller. Yiğit Efe'nin ailesi örnek olsun. Eğitim için her şey bence feda edilebilir. Çocuklarımıza gereken değeri verelim. Benim için de çok güzel oldu. İlk geldiğim zaman kendimi okulda gibi hissettim. Artık tamamen aile gibi olduk." diye konuştu.

        Töngel, öğrencisini tanıdıkça eğitimine yön verdiğini ve gözlemleri sonucu uygun etkinlikler yaparak gelişim sağladıklarını sözlerine ekledi.

        - "Gelişim göstermesi çok güzel"

        Anne Hatice Gül Ümitli de geçen yıl çocuğunu anasınıfına yazdırdığını fakat uyum sağlayamadığını anlattı.

        Okuldaki öğretmenin tavsiyesiyle Evde Eğitim Projesi'ne başvurduğunu aktaran Ümitli, Yiğit Efe'nin gelişim göstermesinin güzel olduğunu ve kendilerini çok mutlu ettiğini kaydetti.

        Ümitli, eğitimden önce oğlunun aile bireylerinin dışında biriyle iletişim kurmaktan kaçındığına işaret ederek, "İnsanları görünce kaçıyordu. Hocamız ilk geldiğinde, soğuk durdu ama zamanla bizim dışımızda birisiyle iletişime girmesi çok güzel." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        4 bebeğini de doğumdan sonra hastanede terk etti!
        4 bebeğini de doğumdan sonra hastanede terk etti!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        Sarılık deyip geçmeyin! Pankreas kanseri belirtisi olabilir
        Sarılık deyip geçmeyin! Pankreas kanseri belirtisi olabilir
        55 yıllık kar rekorunu kıran şehir!
        55 yıllık kar rekorunu kıran şehir!
        Annesiyle tartıştı! Böyle evlat olmaz olsun!
        Annesiyle tartıştı! Böyle evlat olmaz olsun!
        Fransız 'Hermes'ten İzmirli 'Hermes'e dava
        Fransız 'Hermes'ten İzmirli 'Hermes'e dava
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        Arjantin lideri Milei İsrail'de: "Yahudi olmak isterim"
        Arjantin lideri Milei İsrail'de: "Yahudi olmak isterim"
        2 bölge için deprem uyarısı! 7 ve üzeri...
        2 bölge için deprem uyarısı! 7 ve üzeri...
        Carlos Vinicius yorumları!
        Carlos Vinicius yorumları!
        Avrupa'nın gözdesi Semih!
        Avrupa'nın gözdesi Semih!
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        "Bu işin kadını erkeği yok"
        "Bu işin kadını erkeği yok"
        ABD'li gazeteci Putin ile röportaj yapacak
        ABD'li gazeteci Putin ile röportaj yapacak
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        Belediye başkanlarını sürpriz bekliyor
        Belediye başkanlarını sürpriz bekliyor

        Benzer Haberler

        Solunumu destekleyip göğüs kafesi içinden kalp masajı yapabilecek cihaz lab...
        Solunumu destekleyip göğüs kafesi içinden kalp masajı yapabilecek cihaz lab...
        Kocaeli Valisi Yavuz, SEDAŞ yetkilileriyle bir araya geldi
        Kocaeli Valisi Yavuz, SEDAŞ yetkilileriyle bir araya geldi
        Kocaeli Valisi Yavuz, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlarla bir araya gel...
        Kocaeli Valisi Yavuz, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlarla bir araya gel...
        Kocaeli'de park halindeki 5 araca zarar verildi
        Kocaeli'de park halindeki 5 araca zarar verildi
        Kocaeli'de 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
        Kocaeli'de 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
        Kadın akrabası öldürülen tanık: Vurduktan sonra 'Ben sana seni vuracağım de...
        Kadın akrabası öldürülen tanık: Vurduktan sonra 'Ben sana seni vuracağım de...