Kocaeli Valisi Yavuz, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlarla bir araya geldi

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, Miraç Kandili dolayısıyla Körfez ve Çayırova ilçelerinde ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik başlatılan "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında hane ziyaretlerine devam ediliyor.

Vali Yavuz, Körfez ilçesinde Atalar, Fatih ve Hacı Osman mahallelerinde, eşi Selda Yavuz ise Çayırova ilçesinde Akse, Emek ve Özgürlük mahallelerinde 22 aileyi ziyaret ederek, vatandaşların kandilini kutladı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımlarıyla geçimini sağlayan ailelerin sıkıntı ve taleplerini dinleyen Vali Yavuz, ilgili kurumlara yapılması gerekenler noktasında talimat verdi.

Çocuklara çeşitli hediyeler veren Vali Yavuz, ziyaretleri esnasında karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet etti.