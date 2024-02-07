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        Kocaeli'de çocuğa cinsel istismar iddiasıyla yargılanan sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası

        Kocaeli'de kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 16:46 Güncelleme: 07.02.2024 - 16:46
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        Kocaeli'de çocuğa cinsel istismar iddiasıyla yargılanan sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası
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        Kocaeli'de kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık M.K. (24) ve taraf avukatları katıldı.

        Mağdur Z.A'nın avukatı, müvekkilinin 14 yaşındayken Haziran 2022'de sosyal medyadan tanıştığı sanık tarafından birden fazla kez cinsel istismara uğradığını öne sürerek, "Arada 8 yaş fark var. Yaşının küçük olduğunu anlamamış olması imkansız. En büyük değerimiz çocuklarımız. Buna yakışır ceza almasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Sanık M.K. ise Z.A'nın 18 yaşından küçük olduğunu bilmediğini iddia etti. M.K'nin avukatı da Z.A'nın, yaşına ilişkin mahkeme ve savcılık huzurunda farklı ifadelerde bulunduğunu savundu.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "reşit olmayanla cinsel ilişki" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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