Çocuğunu almaya gittiği okulun bahçesinde öldürülen servis şoförü toprağa verildi

KOCAELİ'de, çocuğunu almak için gittiği ilkokulun bahçesinde, husumetlileri Mehmet Konak (51) ve oğlu Bilal Konak (24) tarafından dövülüp, bıçaklanarak öldürülen servis şoförü Murat Tosun (32), toprağa verildi.

Olay, 5 Şubat'ta Derince ilçesi Turgut Özal Caddesi'ndeki Kocaeli Öğretmenler İlkokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Mehmet Konak ve oğlu Bilal Konak, husumetli oldukları Murat Tosun'u otomobille takip etti. Tosun, çocuğunu almak için okulun bahçesine girdiği sırada baba ve oğlu tarafından saldırıya uğradı. Mehmet Konak, Tosun'u darbederken, Bilal Konak da bıçakladı. Tosun kaldırıldığı hastanede dün öldü. Olayın ardından kaçan baba ve oğlu, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Mehmet Konak ve Bilal Konak, emniyetteki sorguları sonrası çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Servis minibüsü şoförü, evli ve 3 çocuk babası Murat Tosun'un cenazesi, öğle namazı sonrası ilçedeki İbni Sina Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye, Tosun'un akrabaları, servis şoförü meslektaşları ve ailesi katıldı.