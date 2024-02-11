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        Kocaeli'de otomobil servis bekleyenlere çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde otomobilin servis bekleyenlere çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 11:34 Güncelleme: 11.02.2024 - 11:34
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        Kocaeli'de otomobil servis bekleyenlere çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde otomobilin servis bekleyenlere çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Çayırova Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde Y.E.K. idaresindeki 41 ANH 597 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında servis bekleyen 2 kişiye çarptı. Savrulan araç, elektrik direğine çarparak durabildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan R.Ş. (49) ile E.D, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı R.Ş. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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