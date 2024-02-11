Kocaeli'de otomobil servis bekleyenlere çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde otomobilin servis bekleyenlere çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde otomobilin servis bekleyenlere çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Çayırova Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde Y.E.K. idaresindeki 41 ANH 597 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında servis bekleyen 2 kişiye çarptı. Savrulan araç, elektrik direğine çarparak durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan R.Ş. (49) ile E.D, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı R.Ş. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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