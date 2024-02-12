Kocaeli'de akrabasını öldüren zanlı hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı

Kocaeli'de geçen yıl akrabasını tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan şüpheli, müebbet hapis istemiyle yargılanacak.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmit ilçesi Doğan Mahallesi'nde Metin A'nın, akrabası Işık Filiz'i silahla ateş ederek öldürmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Metin A. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 30 günden 100 güne kadar adli para cezası talebiyle hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, maktul Işık Filiz ile akrabası ve komşusu Mehmet A. ve ailesi arasında husumet bulunduğu, tır şoförlüğü yapan Mehmet A. yurt dışındayken ailesinin, ikiz kardeşi Metin A'nın evinde kaldığı anlatıldı.

Filiz'in, 12 Mart 2023'te Metin A'nın kaldığı apartmanın giriş kapısındaki camı kürekle kırdığı, sese uyanan Metin A'nın ise daire önüne çıkarak maktule 5-6 el ateş ettiği aktarıldı.

Adli Tıp Kurumu Kocaeli Şube Müdürlüğünün raporuna göre Filiz'in ölümünün, ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı omur kırığı, iç organ yaralanması ve iç kanama sonucu gerçekleştiği belirtilen iddianamede, zanlının ateşli silahla Işık Filiz'i kasten öldürdüğünün anlaşıldığı kaydedildi.

Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

- Olay

İzmit ilçesi Doğan Mahallesi'nde yaşayan Metin A. (57), 12 Mart 2023'te aralarında anlaşmazlık bulunan Işık Filiz'e (58) evinin önünde tabancayla ateş açmış, Filiz kaldırıldığı Seka Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.