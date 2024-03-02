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        Dilovası'nda İYİ Parti'den istifa eden Orhan Kocabay, AK Parti'ye katıldı

        İYİ Parti'nin önceki dönem Dilovası İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Kocabay, partisinden istifa ederek ailesiyle AK Parti'ye katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 17:35 Güncelleme: 02.03.2024 - 17:35
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        Dilovası'nda İYİ Parti'den istifa eden Orhan Kocabay, AK Parti'ye katıldı
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        İYİ Parti'nin önceki dönem Dilovası İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Kocabay, partisinden istifa ederek ailesiyle AK Parti'ye katıldı.

        AK Parti Kocaeli Seçim Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamada, Kocabay'ın partisinden istifa ederek yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu'nu destekleyeceğini açıkladığı belirtildi.

        Açıklamada, AK Parti Dilovası İlçe Teşkilatına gelen Kocabay ve ailesine, Ömeroğlu ve İlçe Başkanı İlhan Yıldırım tarafından AK Parti rozetlerinin takıldığı kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Ömeroğlu, her geçen gün büyüyerek yollarına emin adımlarla yürüdüklerini belirterek, "Partimize ve bizlere gösterilen ilgi bizleri gururlandırıyor. İnşallah 31 Mart'ta Dilovası'nda en yüksek oyu alarak 5 yıl halkımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışacağız. Desteklerini bizden esirgemeyen Kocabay ailesi ve tüm Dilovalı hemşerilerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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