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        "Kocaeli Film Festivali"ne başvurular başladı

        Kocaeli Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Kocaeli Film Festivali'ne başvurular başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 14:17 Güncelleme: 15.03.2024 - 14:17
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        "Kocaeli Film Festivali"ne başvurular başladı
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        Kocaeli Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Kocaeli Film Festivali'ne başvurular başladı.

        Dernekten yapılan açıklamaya göre, 19-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek festivalde, "Ulusal Uzun Metraj İlk Film", "Animasyon", "Kısa Film" ve "Öğrenci Filmleri" olmak üzere 4 kategori yer alıyor.

        Festivale katılmak isteyenler, "kocaelifilmfestivali.com" adresinden 1 Mayıs'a kadar başvuruda bulunabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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