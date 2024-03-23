Kocaeli'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunun İstanbul istikametindeki Serdar Mahallesi mevkiinde, 6 otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 1'i çocuk 5 kişi, sağlık personelinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olay nedeniyle yolun İstanbul yönünde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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