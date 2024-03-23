Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu yan yolda Ankara istikametinde seyreden M.G.Ş. idaresindeki 34 BPC 986 plakalı otomobil, Tatlıkuyu Mahallesi'nde karşı yönden gelen M.K.Ö'nün kullandığı 06 DTG 226 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan sürücüler, ambulansta tedavi etti.
Kaza nedeniyle güzergahta bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
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