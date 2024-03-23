Kocaeli'de 7 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı

Kaza nedeniyle yolda yoğunluk oluştu. Karayolları ekipleri yolda temizlik çalışması yaparken, araçlar ise çekiciyle bölgeden kaldırıldı. Kara yolunda ulaşım yeniden normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında İzmit ilçesi Serdar Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul yönünde meydana geldi. Trafiğin aniden yavaşlaması üzerine aynı yöne giden 1 hafif ticari araçla 6 otomobil, birbirine girdi. Kazada, 1’i çocuk 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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