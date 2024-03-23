Kocaeli Valisi Yavuz, trafik kazasında yaralanan polis memurlarını ziyaret etti

"Polis memurlarını tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret eden, hastane yetkililerinden genel durumları hakkında bilgiler alan Vali Seddar Yavuz, yaralı polis memurlarımıza, ailelerine ve tüm polis teşkilatına geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi."

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçede akşam saatlerinde bariyere çarpma sonucu yaralanmalı kaza meydana geldiği bilgisi alınır alınmaz, Vali Yavuz’un talimatıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin görevlendirildiği belirtildi.

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