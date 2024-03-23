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        Kocaeli Valisi Yavuz, trafik kazasında yaralanan polis memurlarını ziyaret etti

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Dilovası ilçesinde trafik kazasında yaralanan 2 polis memurunu hastanede ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 21:36 Güncelleme: 23.03.2024 - 21:36
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        Kocaeli Valisi Yavuz, trafik kazasında yaralanan polis memurlarını ziyaret etti
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        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Dilovası ilçesinde trafik kazasında yaralanan 2 polis memurunu hastanede ziyaret etti.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçede akşam saatlerinde bariyere çarpma sonucu yaralanmalı kaza meydana geldiği bilgisi alınır alınmaz, Vali Yavuz’un talimatıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin görevlendirildiği belirtildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kaza yapan araçtan yaralı çıkarılan 2 polis memurunun, alandaki sağlık personeli nezaretinde bölgeye en yakın hastanelere sevk edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Polis memurlarını tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret eden, hastane yetkililerinden genel durumları hakkında bilgiler alan Vali Seddar Yavuz, yaralı polis memurlarımıza, ailelerine ve tüm polis teşkilatına geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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