Kocaeli'de kafeteryada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara neden oldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sekapark'ta bulunan bir kafeteryanın mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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