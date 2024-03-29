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        Kocaeli'de kafeteryada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kafeteryada çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi ayakta tedavi edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 14:35 Güncelleme: 29.03.2024 - 14:35
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        Kocaeli'de kafeteryada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kafeteryada çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi ayakta tedavi edildi.

        Sekapark'ta bulunan bir kafeteryanın mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık personelince ayakta tedavi edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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