Kocaeli'de kafeteryada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kafeteryada çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi ayakta tedavi edildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kafeteryada çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi ayakta tedavi edildi.
Sekapark'ta bulunan bir kafeteryanın mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık personelince ayakta tedavi edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara neden oldu.
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