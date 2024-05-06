Kocaeli'de üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto amacıyla oturma eylemi başlattı

Rektörlük binası önündeki oturma eylemi, 10 Mayıs Cuma gününe kadar devam edecek.

Eyleme, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de katıldı.

GTÜ ana giriş kapısında toplanan öğrenciler, sloganlar eşliğinde rektörlük binasına yürüdü. Burada basın açıklaması yapan öğrenciler, daha sonra oturma eylemine başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İsrail'in saldırılarına seyirci kalmayan ABD'li ve Avrupalı öğrencilerin kampüslerinde başlattığı gösterilere, GTÜ öğrencileri de destek veriyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.