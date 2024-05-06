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        Anadolu Otoyolu'nda bir araçta 1 ton 260 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde durdurulan araçta, 1 ton 100 kilogram kaçak kıyılmış tütün ile 160 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 17:55 Güncelleme: 06.05.2024 - 17:55
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        Anadolu Otoyolu'nda bir araçta 1 ton 260 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde durdurulan araçta, 1 ton 100 kilogram kaçak kıyılmış tütün ile 160 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın engellenmesi ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda otoyolun İzmit geçişinde durdurulan bir araçta, 1 ton 100 kilogram kaçak kıyılmış tütün ile 160 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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