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        Kocaeli'de otobüs şoförü yolda gördüğü kaplumbağayı doğaya bıraktı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark AŞ'de görevli otobüs şoförü, yolda gördüğü kaplumbağayı alarak yeşil alana bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 15:45 Güncelleme: 25.05.2024 - 15:45
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        Kocaeli'de otobüs şoförü yolda gördüğü kaplumbağayı doğaya bıraktı
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark AŞ'de görevli otobüs şoförü, yolda gördüğü kaplumbağayı alarak yeşil alana bıraktı.

        Derince Pakmaya Abidin Pak İlkokulu öğrencilerini aileleriyle Çınarlıdere Mesire Alanı'na götüren halk otobüsünün şoförü Sinan Ata, yolda bir kaplumbağa görmesi üzerine aracı durdurdu.

        Karşı yönden gelen aracı da ikaz ederek durduran Ata, aşağıya inerek kaplumbağayı aldı.

        Kaplumbağayı yeşil alana bırakan Ata, aracına binerek yoluna devam etti. Yolcular, davranışından dolayı Ata'ya teşekkür etti.

        Öte yandan Ata'nın kaplumbağayı yoldan alarak yeşil alana bırakması, otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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