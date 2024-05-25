Kocaeli'de otobüs şoförü yolda gördüğü kaplumbağayı doğaya bıraktı

Kaplumbağayı yeşil alana bırakan Ata, aracına binerek yoluna devam etti. Yolcular, davranışından dolayı Ata'ya teşekkür etti.

Karşı yönden gelen aracı da ikaz ederek durduran Ata, aşağıya inerek kaplumbağayı aldı.

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