Kocaeli'de lise müdür yardımcısı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir lisenin müdür yardımcısı uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir lisenin müdür yardımcısı uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
Yeni Mahalle Fatih Caddesi'ndeki evinden çıkan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç, aracına bindiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Çoğaç, tabancayla açılan ateşte başından ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çoğaç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi arıyor.
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