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        Kocaeli'de lise müdür yardımcısı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir lisenin müdür yardımcısı uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 10:28 Güncelleme: 26.06.2024 - 10:28
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        Kocaeli'de lise müdür yardımcısı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir lisenin müdür yardımcısı uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

        Yeni Mahalle Fatih Caddesi'ndeki evinden çıkan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç, aracına bindiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Çoğaç, tabancayla açılan ateşte başından ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çoğaç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi arıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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