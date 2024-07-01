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        Kocaelispor, savunma oyuncusu Tarkan Serbest'i kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, stoper Tarkan Serbest'i renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 17:41 Güncelleme: 01.07.2024 - 17:41
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        Kocaelispor, savunma oyuncusu Tarkan Serbest'i kadrosuna kattı
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        Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, stoper Tarkan Serbest'i renklerine bağladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Tarkan Serbest arasında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Hoş geldin Tarkan." ifadelerine yer verildi.

        Serbest için Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un da katılımıyla Körfez Brunga Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

        Son olarak Göztepe'de oynayan 30 yaşındaki savunma oyuncusu, geçen sezon 24 maçta forma giydi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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