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        Kocaeli'de işçi servisi ile tırın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kocaeli'de işçi servisi ile tırın karıştığı kazada yaralanan 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 12:32 Güncelleme: 24.09.2024 - 12:40
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        Kocaeli'de işçi servisi ile tırın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Kocaeli'de işçi servisi ile tırın karıştığı kazada yaralanan 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Çayırova Cumhuriyet Mahallesi Plavne Caddesi'nde seyreden Selami T. idaresindeki 34 EPB 422 plakalı işçileri taşıyan minibüs, Selahattin E'nin kullandığı 14 BR 343 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Kazada, sürücü ile minibüsteki 3 kişi yaralandı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Minibüste sıkışan bir kişi, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre aksadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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