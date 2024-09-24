Kocaeli'de taksiciyi öldürmekle suçlanan sanık hakim karşısında

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde taksi şoförünü silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Mustafa G, müştekiler öldürülen Murat Karaca'nın eşi Selma ile oğlu Emirhan Karaca ve avukatlar yer aldı.

Söz verilen sanık, Karaca'nın uzaktan akrabaları olduğunu, kendisini ağabeyi gibi gördüğünü, 2014'te kardeşine tokat atması nedeniyle husumet yaşadıklarını ancak tarafları barıştırmalarıyla konunun kapatıldığını söyledi.

Olay günü kız arkadaşıyla tartıştığını, taksi durağına giderek üzerinde fazla para bulunmaması nedeniyle tanıdığı Murat Karaca'yı çağırdığını anlatan Mustafa G, Karaca'nın mesaisinin bittiğini ve aracı diğer şoföre verdiğini söylemesine rağmen talebi üzerine gönülsüz direksiyon başına geçtiğini, tepkisini yolda sürdürdüğünü ve küfürlü konuştuğunu iddia etti.

Bu tavrın kendisini sinirlendirdiğini ve eski meselelerin aklına geldiğini ifade eden sanık, şöyle devam etti:

"Kardeşimle olan meselenin aslını öğrenmek için sormam üzerine arabadan kilitlenme sesi geldi. Bana saldıracağı düşüncesiyle korkutma amacıyla penyemi belimdeki tabancanın üzerinden çektim. Yolda giderken bir yandan kız arkadaşımı arıyordum. Başımı çevirdiğim esnada Murat bana hamle yaptı. O sırada silahı çıkardım, boğuşma esnasında ateş aldı. O mu bastı, ben mi bastım, kaç defa ateş aldı, hatırlamıyorum."