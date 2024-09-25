Kocaeli'de araçtan silahla açılan ateş sonucu 9 yaşındaki çocuk yaralandı

Polis araçla olay yerinden uzaklaşan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

28 Haziran Mahallesi Dere Sokak'ta henüz plakası öğrenilemeyen araçtan bilinmeyen nedenle silahla açılan ateş sonucu yoldan geçen Ç.E. (9) kolundan yaralandı.

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