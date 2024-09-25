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        Kocaeli'de araçtan silahla açılan ateş sonucu 9 yaşındaki çocuk yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde araçtan silahla açılan ateş sonucu 9 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 21:19 Güncelleme: 25.09.2024 - 21:31
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        Kocaeli'de araçtan silahla açılan ateş sonucu 9 yaşındaki çocuk yaralandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde araçtan silahla açılan ateş sonucu 9 yaşındaki çocuk yaralandı.

        28 Haziran Mahallesi Dere Sokak'ta henüz plakası öğrenilemeyen araçtan bilinmeyen nedenle silahla açılan ateş sonucu yoldan geçen Ç.E. (9) kolundan yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı çocuk ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

        Polis araçla olay yerinden uzaklaşan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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