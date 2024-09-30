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        Kocaelispor-Şanlıurfaspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Şanlıurfaspor ile 0-0 berabere kalan Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, "Türk futbolu adına çok kötü bir gündü, Türk futbolunun içerisinde böyle bir maçı oynamaktan dolayı çok üzgünüm" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 22:28 Güncelleme: 30.09.2024 - 22:28
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        Kocaelispor-Şanlıurfaspor maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Şanlıurfaspor ile 0-0 berabere kalan Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, "Türk futbolu adına çok kötü bir gündü, Türk futbolunun içerisinde böyle bir maçı oynamaktan dolayı çok üzgünüm" dedi.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Sağlam, maç öncesindeki hedeflerinin güzel bir oyunla maçı kazanıp ardından liderlik keyfini yaşamak istekilerini söyledi.

        Sağlam, ilk devre fazla üretken olmasalar da pozisyonları olduğunu kaydederek, "İkinci yarıda maalesef futbol oynanmadı. Bugün futbol adına kara bir gün, 35 yıldır futbol içerisindeyim bu kadar futboldan uzak, oyuncuların yere yattığı, autların geç kullanıldığı, taca gidecek oyuncu bulunmadığı, kalecinin autu 45-50 saniyede kullandığı, bir oyuncu yatarken bir başkasının yattığı... Türk futbolu adına çok kötü bir gündü, Türk futbolunun içerisinde böyle bir maçı oynamaktan dolayı çok üzgünüm." değerlendirmesinde bulundu.

        Maçın hakemini de eleştiren Sağlam, rakibin vakit geçirmeye yönelik hareketlerine göz yumduğunu belirtti.

        Sağlam, ev sahibi olunan maçlarda 1 puanın yeterli olmadığını dile getirerek,"Ligin üst tarafında 13'er puanlı 3 takım var. Görünen o ki bu lig bundan sonraki süreçte de böyle devam edecek" şeklinde konuştu.

        - Şanlıurfaspor cephesi

        Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise rakibi iyi analiz ettiklerini ve maçta iyi mücadele ettiklerini ifade etti.

        Sözeri, maç içerisinde farklı stratejiler denediklerini vurgulayarak," Eksikliklerimiz var. Tepki göreceğim ama iyi oyun sunmaya çalışıyoruz. Ben oyunun tempo kazanmasından yanayım. İyi oyun isteyen bir teknik adamım. Yere yatmak bizim planımızda yoktu, 2 oyuncumu yere yattıkları için değiştirdim, sakatlandılar. 12 dakika uzattı, 13 dakika oynandı futbolseverler bunu görmek istemiyor." dedi.

        Kocaelispor'un iyi mücadele ettiğine değinen Sözeri," Ertuğrul Sağlam kazanmak için iyi hamleler yaptı. Çok az hata yaptık, uzatmalarda yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilsek 3 puanla gidebilirdik ama 1 puan da bizim için çok değerli. Bizim gibi bütçesi düşük genç takımlar için 1 puan değerli." diye konuştu.

        Bir gazetecinin, ikinci yarı sahaya 6 dakika geç çıkmalarının sebebini sorması üzerine Sözeri, "Modern protestoya her zaman varız. Böyle küçük bir şey yaptık diyelim. Sahaya çıkmama gibi bir şey asla olamaz. Başkanımız, yöneticilerimiz böyle bir şey dese bile böyle bir şey söz konusu olamaz. Profesyonel bir ligde mücadele ediyoruz, zorlu şartlarda mücadele ediyoruz. Sahaya çıkmamak gibi bir şey duymadım. Böyle bir şey olsaydı bile ben hep sahada kalmaktan yanayım." şeklinde yanıtladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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