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        41. Kocaeli Rallisi, 4-6 Ekim'de düzenlenecek

        Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. yarışı olan 41. Kocaeli Rallisi, 4-6 Ekim'de tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 18:27 Güncelleme: 01.10.2024 - 18:27
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        41. Kocaeli Rallisi, 4-6 Ekim'de düzenlenecek
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        Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. yarışı olan 41. Kocaeli Rallisi, 4-6 Ekim'de tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ​​​​​​​Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) tarafından düzenlenecek rallide, 55 otomobil ve 110 sporcu yarışacak.

        Kocaeli Kent Meydanı'nda 4 Ekim Cuma günü saat 17.00'de seremoni startı verilecek organizasyonda, ekipler 2 gün boyunca ​​​​​​​toplam uzunluğu 114,70 kilometre olan 9 toprak etapta mücadele edecek.

        Ralli merkezi ve servis alanı olarak TOSFED Körfez Yarış Pisti'nin kullanılacağı organizasyon, 6 Ekim Pazar günü aynı pistte son bulacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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