Kocaeli'de silahla vurulan kişi ağır yaralandı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir iş yerinde silahla vurulan kişi, ağır yaralandı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir iş yerinde silahla vurulan kişi, ağır yaralandı.
Yeni Mahalle 1 Mart Caddesi'nde faaliyet gösteren oto kiralama ofisinde bir kişinin tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Göğüs bölgesinden yaralanan Furkan K, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Furkan K, daha sonra Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis, olaya ilişkin iş yerinde bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı.
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