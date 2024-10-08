Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü filosuna 5 araç eklendi
Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilen 5 yeni araç teslim edildi.
Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilen 5 yeni araç teslim edildi.
4 Temmuz Mahallesi'nde sergilenen araçlar, daha sonra sirenler eşliğinde görev yerlerine uğurlandı.
Törene, Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan, Karamürsel Cumhuriyet Başsavcısı Cihat Karakaya, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı İlkay Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Alihan Ak, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu, Karamürsel Polis Derneği Başkanı Murat Sağır, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve polis memurları katıldı.
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