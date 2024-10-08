Kocaeli'de 15 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hakkında 15 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hakkında 15 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Dolandırıcılık suçundan hakkında 15 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.D, saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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