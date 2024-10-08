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        Kocaeli'de 15 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hakkında 15 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 10:40 Güncelleme: 08.10.2024 - 10:40
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        Kocaeli'de 15 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hakkında 15 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Dolandırıcılık suçundan hakkında 15 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.D, saklandığı adreste yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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