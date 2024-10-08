Kocaeli'de genç kadını boğarak öldürdüğü öne sürülen sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yarı çıplak halde cesedi bulunan genç kadını boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ayhan K. ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık Ayhan K. maktul ile cinsel ilişkiye girmediğini savunarak, bu yöndeki suçlamaları ve emniyetteki ifadelerini kabul etmediğini, mahkemede anlattıklarının daha doğru olduğunu söyledi.

Maktulle fuhuş için anlaştıklarını ancak birliktelik yaşamadıklarını öne süren Ayhan K, tanımadığı 3 kişinin genç kadını alıp götürdüğünü, onu bir daha görmediğini iddia etti.

Mahkeme heyeti başkanının, maktulde DNA ve diğer cinsel bulgulara rastlandığını hatırlatması üzerine Ayhan K, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "DNA bana aitse en büyük cezayı verin ama bana ait değil. Tahliye ve beraatimi talep ediyorum." dedi. Mahkeme heyeti, sanık Ayhan K'yi "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Sanığa "cinsel saldırı" suçundan da 8 yıl hapis verildi. - Olay Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hereke Agah Ateş Mahallesi Tayyar Yıldırım Caddesi baz istasyonları mevkiinde 24 Kasım 2022'de, eşine "Pazar alışverişine gidiyorum." diyerek evden çıkan yabancı uyruklu Sarah Ali Shareef'in yarı çıplak halde cesedi bulunmuş, yapılan otopside, genç kadının boğularak öldürüldüğü ve vücudunun çeşitli yerlerinde erkek DNA'sı ile sperm kalıntıları bulunduğu tespit edilmişti.