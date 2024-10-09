Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığında devir teslim töreni yapıldı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısıyken Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) Yargıtay üyeliğine seçilen Ferhat Kapıcı, görevini ataması yapılan Semih Akgün'e devretti.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığında düzenlenen devir teslim programında personel tarafından Kapıcı ve Akgün'e çiçek verildi.

Kapıcı, burada yaptığı konuşmada, yaklaşık 2 yıldır Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı görevini büyük onurla ve şerefle yürüttüğünü belirterek, Adalet Bakanlığı, HSK ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne layık olarak görevini yürütmek için gayret gösterdiğini söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve HSK'nin takdiriyle Yargıtay üyeliğine seçildiğine değinen Kapıcı, "Bugün itibarıyla Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı görevini size tevdi ediyorum. Rabb'im yar ve yardımcınız olsun. Bu görevi layıkıyla yürüteceğinizden en ufak bir şüphem yok. Sizlere hem özel hayatınızda hem de görevinizde başarılar, mutluluklar diliyorum." diye konuştu.

Akgün de Kapıcı'ya Yargıtay üyeliği görevinde ve çalışmalarında başarılar diledi.

Kapıcı'dan görevi devralmanın memnuniyeti ve huzuru içinde olduğunu dile getiren Akgün, "Kendisini daha önceden yakinen biliriz ve tanırız. Daha önce görev yerlerimde başsavcı olarak amirimizdi. Bu sebeple kendisinin bize ilettiği iyi dilek, düşünce ve temenniler için çok teşekkür ediyorum. Rabb'im yar ve yardımcısı olsun. Görevi, hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.