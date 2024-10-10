Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Yenikent Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde Harun Y. ile Mesut D, otomobile bindikleri sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

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