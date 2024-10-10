Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinden 800 bin lira değerinde elektronik malzeme motoru çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüpheliler D.K, T.G, G.H, ve E.G'yi yakaladı.
Şüphelilerden D.K'nin 13, T.G'nin 20 ve G.H'nin 11 suç kaydı olduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.
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