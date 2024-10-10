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        Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 20:01 Güncelleme: 10.10.2024 - 20:11
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        Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinden 800 bin lira değerinde elektronik malzeme motoru çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Ekipler, teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüpheliler D.K, T.G, G.H, ve E.G'yi yakaladı.

        Şüphelilerden D.K'nin 13, T.G'nin 20 ve G.H'nin 11 suç kaydı olduğu tespit edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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