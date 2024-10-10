Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerden D.K'nin 13, T.G'nin 20 ve G.H'nin 11 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Ekipler, teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüpheliler D.K, T.G, G.H, ve E.G'yi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinden 800 bin lira değerinde elektronik malzeme motoru çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

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