Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de tarihi eser operasyonunda 260 sikke ve 3 obje ele geçirildi

        Kocaeli'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 260 sikke ve 3 obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 13:04 Güncelleme: 14.10.2024 - 13:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de tarihi eser operasyonunda 260 sikke ve 3 obje ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 260 sikke ve 3 obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Gebze ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 260 sikke, hayvan figürlü heykel ve 2 haç tasvirli obje ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir
        İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir
        Ev sahibine kiracısından akılalmaz tezgah: Gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
        Ev sahibine kiracısından akılalmaz tezgah: Gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
        Piyasanın gündemi yine savaş
        Piyasanın gündemi yine savaş
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        "Markalar buz kesti"
        "Markalar buz kesti"
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Küçük çocuğa izletti! Muayene sırasında darp ettiren film!
        Küçük çocuğa izletti! Muayene sırasında darp ettiren film!
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        Ölü sayısı 5'e yükseldi! Evli ve 2 çocuk babasıydı!
        Ölü sayısı 5'e yükseldi! Evli ve 2 çocuk babasıydı!
        Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
        Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
        "Parayı geri alırız"
        "Parayı geri alırız"
        F.Bahçeli Osayi, Libya'da mahsur kaldı!
        F.Bahçeli Osayi, Libya'da mahsur kaldı!
        Kapkaçtan yakalandı! Çifte cinayetin şüphelisi çıktı!
        Kapkaçtan yakalandı! Çifte cinayetin şüphelisi çıktı!
        Ekim'e özel 10 plaj önerisi
        Ekim'e özel 10 plaj önerisi
        Daha 20 yaşındaydı... "Yan baktın" cinayeti!
        Daha 20 yaşındaydı... "Yan baktın" cinayeti!
        "Hesabını verecek"
        "Hesabını verecek"
        "Kirada düzeltme dönemi içindeyiz"
        "Kirada düzeltme dönemi içindeyiz"
        "Adaletten ödümüz kopmalı"
        "Adaletten ödümüz kopmalı"

        Benzer Haberler

        Bakan Kacır: Sadece 1 haftada, 61 OSB'de 201 yatırım yeri için başvuru aldı...
        Bakan Kacır: Sadece 1 haftada, 61 OSB'de 201 yatırım yeri için başvuru aldı...
        Kocaeli'de 24 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de 24 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Bakan Kacır, 14 Ekim Dünya Standartlar Günü ve TSE 70. Yıl Programı'nda kon...
        Bakan Kacır, 14 Ekim Dünya Standartlar Günü ve TSE 70. Yıl Programı'nda kon...
        Kocaeli merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
        Kocaeli merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
        14. Kocaeli Kitap Fuarı sona erdi
        14. Kocaeli Kitap Fuarı sona erdi
        Minik motosikletçi Zayn Sofuoğlu, "4 tekerdeki" ilk şampiyonluğunu elde ett...
        Minik motosikletçi Zayn Sofuoğlu, "4 tekerdeki" ilk şampiyonluğunu elde ett...