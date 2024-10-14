Kocaeli'de tarihi eser operasyonunda 260 sikke ve 3 obje ele geçirildi

Gebze ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 260 sikke, hayvan figürlü heykel ve 2 haç tasvirli obje ele geçirildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.