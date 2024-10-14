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        TSE'nin 70'inci yılı ve Dünya Standartlar Günü Kocaeli'de kutlandı

        Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) Başkanı Sung Hwan Cho, "Gelişmekte olan teknolojilerin yetenekleri ne yapabildiklerine göre değil, toplumsal ihtiyaçlara nasıl hizmet ettiklerine göre tanımlanmalıdır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 13:22 Güncelleme: 14.10.2024 - 13:28
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        TSE'nin 70'inci yılı ve Dünya Standartlar Günü Kocaeli'de kutlandı
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        Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) Başkanı Sung Hwan Cho, "Gelişmekte olan teknolojilerin yetenekleri ne yapabildiklerine göre değil, toplumsal ihtiyaçlara nasıl hizmet ettiklerine göre tanımlanmalıdır." dedi.

        Bilişim Vadisi'ndeki Eren Bülbül Konferans Salonu'nda düzenlenen 14 Ekim Dünya Standartlar Günü ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) 70. Yıl Programı'nda konuşan Cho, bu yıl Dünya Standartlar Günü'nü kutlamak için inovasyonu kullandıklarını söyledi.

        Uluslararası standartlar haline gelen gönüllü teknik anlaşmaları geliştiren binlerce uzmanın işbirliğine dayalı çabalarını takdir ettiklerini belirten Cho, onların bilgileri, uzmanlıkları, zamanları ve çabalarıyla somut bir fark yaratan isimsiz kahramanlar olduğunu kaydetti.

        Cho, Türkiye'nin sadece insanlığın en eski medeniyetlerinden biri olmadığını, aynı zamanda yüzyıllar boyunca dünyaya en büyük yeniliklerden bazılarını vermiş bir ülke olduğunu dile getirerek, "Dünyanın kayıtlara geçmiş en eski yerleşiminden ilk madeni paralarına ve hatta Ortaçağ'daki robotik ustalığına kadar, Türkiye aynı zamanda lalenin gerçek yaratıcısı, aşıların öncüsü ve hatta dünyaya ilk kadın savaş pilotunu veren ülkedir; bu ülke birçok kez ilklere imza atmıştır." diye konuştu.

        Çok büyük ölçekli kolektif zorluklarla karşı karşıya oldukları için dünyanın inovasyona daha önce hiç olmadığı kadar ihtiyacı olduğunu vurgulayan Cho, "Her durumda inovasyon kilit önem taşıyor. Bu zorlukların üstesinden gelmek için yeni ve yaratıcı çözümlere ihtiyacımız var. Neyse ki, bunları sunabilecek yeni teknolojilerin geliştiği bir çağda yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "Türkiye işbirliğinden çok iyi anlıyor"

        Cho, değişimin hızlı ve çalkantılı olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Yapay zeka örneğini ele alırsak, kalite kontrolünden verimliliğe, tedarik zinciri optimizasyonundan öngörücü bakıma kadar iş dünyasının pek çok yönünü iyileştirme potansiyeline sahip bir şeyle karşı karşıyayız ancak aynı teknoloji, iş yerini altüst etme, milyonlarca işi ve insanın kariyerini sekteye uğratma potansiyeline de sahip. Yapay zekanın ve diğer gelişmekte olan teknolojilerin geleceğini inşa etmek, doğru soruları sormamızı gerektiriyor. Toplumu ilk sıraya koymamız gerekiyor. Gelişmekte olan teknolojilerin yetenekleri ne yapabildiklerine göre değil, toplumsal ihtiyaçlara nasıl hizmet ettiklerine göre tanımlanmalıdır. Bunu yapmak için uluslararası, sektörler arası işbirliğine ihtiyacımız var."

        Türkiye'nin işbirliğinden çok iyi anladığının altını çizen Cho, "İşbirliği, standartlar alanındaki çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır. Ortak bir zorluğa bütüncül bir yaklaşım benimseyerek, dünyanın en iyi ve en sağlam çözümlerinden bazılarını tutarlı bir şekilde oluşturmak için çeşitli sesleri bir araya getiriyoruz." şeklinde konuştu.

        Cho, tüm standartlar sisteminin işbirliği üzerine inşa edildiğini belirterek, "Bu, işbirliğinin gücünün ve parçalarımızın toplamından daha güçlü olduğumuz inancının bir kanıtıdır. Birlikte çalışarak, günümüzün zorluklarıyla doğrudan yüzleşmek için insanları ve kuruluşları gerçek dünya çözümleriyle güçlendiriyoruz." dedi.

        - "TSE'nin 70'inci yılını kutluyoruz"

        TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin de her yıl 14 Ekim'de kutladıkları bu özel günün dünyadaki ülkeler, kurumlar ve uzmanlar arasındaki işbirliğinin simgesi olduğunu söyledi.

        Bu günün kendileri için ayrı bir anlam daha taşıdığını ifade eden Şahin, Türkiye'nin milli standardizasyon kuruluşu, TSE'nin 70'inci kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını anımsattı.

        Şahin, TSE'nin kurulduğu günden bu yana sanayicilerin, kamu kurumlarının, akademisyenlerin ve sivil toplum kuruluşlarının standardizasyon çalışmalarının merkezi olduğunu dile getirerek, "Bugün TSE, 7 bin 283 ulusal standarttan oluşan, toplamda 38 bin 440 standartla üretim-tüketim ekosistemimize katkı sağlamaktadır." diye konuştu.

        TSE'nin uluslararası alanda da aktif bir rol oynayarak 144 teknik komitede katılımcı üye, 254 teknik komitede gözlemci üye olarak yer aldığını ve 2 komitede sekreterya görevini yürüttüğünü aktaran Şahin, "Ayrıca, ISO 2030 Stratejik Planı doğrultusunda uluslararası standartları geliştirerek küresel ticareti desteklemeyi, adil ve kapsayıcı ekonomik büyümeyi sağlamayı, yeniliklerle sağlığı korumayı ve sürdürülebilir bir gelecek oluşturmayı hedeflemektedir." ifadelerini kullandı.

        Şahin, TSE olarak stratejik planları çerçevesinde, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadele alanındaki hizmetlerini artırdıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Endüstriyel dönüşüme paralel olarak katma değerli ve nitelikli alanlara yöneliyoruz. Bu doğrultuda, uygunluk değerlendirme sektöründe büyümemizi sürdürüyoruz. Stratejik işbirlikleriyle yeni alanlar açmak ve iş hacmimizi artırmak için yenilikçi iş modelleri geliştiriyoruz. Dijital olgunluk seviyemizi artırarak sunduğumuz hizmetleri daha erişilebilir hale getiriyor, paydaşlarımıza daha hızlı ve kolay çözümler sunuyoruz. Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerimizin etkinliğini artırarak kurumsal kimliğimizi güçlendiriyor, küresel ve rekabetçi bir yapı oluşturmak için çalışıyoruz. Yalın yönetim anlayışıyla operasyonel mükemmelliğe ulaşmayı hedefliyor, tüm süreçlerimizde verimlilik ve kaliteyi ön planda tutuyoruz."

        Daha iyi bir gelecek için standartların önemini her geçen gün daha iyi anladıklarını ve bu anlayışı daha geniş kitlelere yaymak için çalıştıklarını dile getiren Şahin, diğer taraftan, standartları belirleyen ülke olma hedefiyle gençleri sisteme dahil ederek onların söz sahibi olmalarını istediklerini ifade etti.

        Konuşmaların ardından 7 kategoride TSE'den belge alan ve işbirliği yapan firmaların temsilcilerine ödül takdim edildi.

        Programa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ile sanayiciler, TSE çalışanları ve öğrenciler katıldı.

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