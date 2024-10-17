Kocaeli Valisi Aktaş, "Türk-İslam Tarihine Yön Veren Mektuplar" sergisini gezdi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Seka Sanat İhtisas Merkezi'nde açılan sergide, 26 mektup yer alıyor.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, PTT Çalışanları Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen "Türk-İslam Tarihine Yön Veren Mektuplar" sergisini ziyaret etti.

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