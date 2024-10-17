Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli Valisi Aktaş, "Türk-İslam Tarihine Yön Veren Mektuplar" sergisini gezdi

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, PTT Çalışanları Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen "Türk-İslam Tarihine Yön Veren Mektuplar" sergisini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 13:39 Güncelleme: 17.10.2024 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli Valisi Aktaş, "Türk-İslam Tarihine Yön Veren Mektuplar" sergisini gezdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, PTT Çalışanları Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen "Türk-İslam Tarihine Yön Veren Mektuplar" sergisini ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Seka Sanat İhtisas Merkezi'nde açılan sergide, 26 mektup yer alıyor.

        Seka Sanat İhtisas Merkezi Sorumlusu Ümran Şirin'in rehberliğinde sergiyi gezen Vali Aktaş, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Tarihe iz bırakan mektupların bulunduğu sergi, yarına kadar ziyaret edilebilecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vekilcell!
        Vekilcell!
        O anlar kamerada! Polise kâbusu yaşattı!
        O anlar kamerada! Polise kâbusu yaşattı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşetine tutuklama!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşetine tutuklama!
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Zeytinyağını boyamışlar
        Zeytinyağını boyamışlar
        "Kendimi odaya kilitledim"
        "Kendimi odaya kilitledim"
        Polis inceleme başlattı! Öldüren temizlik!
        Polis inceleme başlattı! Öldüren temizlik!
        Meryem'i 5 kurşunla katletmişti! Son sözü soruldu!
        Meryem'i 5 kurşunla katletmişti! Son sözü soruldu!
        Yurt dışından gayrimenkul alımı yine rekora koşuyor
        Yurt dışından gayrimenkul alımı yine rekora koşuyor
        İstanbul'da yaşandı! İki kuzenin kanlı hesaplaşması!
        İstanbul'da yaşandı! İki kuzenin kanlı hesaplaşması!
        Efkan Ala'dan çözüm süreci mesajı
        Efkan Ala'dan çözüm süreci mesajı
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Harris'in Fox News ile ilk röportajı hararetli geçti
        Harris'in Fox News ile ilk röportajı hararetli geçti
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Bireysel silahlanmadaki durum

        Benzer Haberler

        Karamürsel'de TEKNOFEST birincisi "Robot Köpek" projesi tanıtıldı
        Karamürsel'de TEKNOFEST birincisi "Robot Köpek" projesi tanıtıldı
        Kandıra Uzunkum Sahili'nde çevre temizliği yapıldı
        Kandıra Uzunkum Sahili'nde çevre temizliği yapıldı
        Kocaeli'de "Güvenli Okul" denetimleri sürüyor
        Kocaeli'de "Güvenli Okul" denetimleri sürüyor
        Kocaeli'de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Gebze Belediyesinden sokak hayvanları rehabilitasyon merkezine ilişkin açık...
        Gebze Belediyesinden sokak hayvanları rehabilitasyon merkezine ilişkin açık...
        Kocaeli'de cip, takla attı: 4 yaralı
        Kocaeli'de cip, takla attı: 4 yaralı