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        Özel gereksinimli çocuklardan Kocaelispor'a moral ziyareti

        Kocaeli'de 50 özel gereksinimli öğrenci, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'a Central Hospital Ümraniyespor maçı öncesinde moral ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 12:00 Güncelleme: 18.10.2024 - 12:18
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        Özel gereksinimli çocuklardan Kocaelispor'a moral ziyareti
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        Kocaeli'de 50 özel gereksinimli öğrenci, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'a Central Hospital Ümraniyespor maçı öncesinde moral ziyaretinde bulundu.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata uyumu, psikososyal gelişimlerine katkı, istihdamlarına destek amacıyla faaliyetlerine devam ediyor.

        Bu kapsamda düzenlenen etkinlikte 50 özel gereksinimli öğrenci, Kocaelispor Körfez Brunga Sosyal Tesisleri'ni ziyaret etti.

        Teknik direktör Ertuğrul Sağlam ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşma, sporculara maç öncesi moral oldu.

        Futbolcularla top oynama ve sohbet etme şansı bulan özel gereksinimli çocuklar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personeli refakatinde eğlenceli anlar geçirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen teknik direktör Sağlam, özel gereksinimli çocukların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Özel gereksinimli bireyleri bir sonraki maça davet eden Sağlam, "Orada bizim heyecanımıza tanıklık etsinler. İnşallah 15 senelik Süper Lig hasretimiz bu motivasyonla son bulacak. Bu ziyaret lig yolculuğunda bize güzel bir moral oldu." ifadelerini kullandı.

        Kocaelispor teknik ekibine, öğrenciler tarafından el sanatları dersinde filografi sanatıyla hazırlanan Türk bayrağı hediye edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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