Kocaeli'de "tren konseptli atölyeler" çocukları yeteneklerini keşfe çıkarıyor

İBRAHİM AKTAŞ - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren "Lokomotif Çocuk Köyü"ne kayıt yaptırılan 3-6 yaş aralığındaki çocuklar, doğadan bilime, resimden müziğe eğitim verilen atölyelerde yeteneklerini keşfetme imkanı buluyor.

Okul öncesi yaştaki çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen Lokomotif Çocuk Köyü, İzmit ilçesinde Doğu Kışla Parkı'nda mart ayında faaliyete başladı.

Lokomotif ve vagon şeklinde tasarlanan 8 atölyede çocukların kendilerini keşfetmelerini sağlayacak alanlarda eğitim almaları sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Burcu Çolak, AA muhabirine, çocukların etkinliklerle kendi dünyalarını keşfettiğini söyledi.

"Mucitler", "Müzisyenler", "Ressamlar", "Okurlar", "Tasarımcılar", "Çevreciler", "Mimarlar" ve "Şefler" isimleri verilen atölyelerde haftanın 5 günü, günde 3 seans olarak düzenlenen eğitimlerden 7 ayda okul öncesi yaştaki yaklaşık 9 bin çocuk faydalandı.

Atölyedeki eğitimlerin yanı sıra aile danışmanlığı ve psikososyal danışmanlık hizmeti de verdiklerini belirten Çolak, "24 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Bunlardan 16'sı okul öncesi öğretmeni, 3'ü branş öğretmeni. Resim, müzik ve gastronomi üzerine branşımız mevcut. Bunun dışında egzersizleri yaptırabilmek adına da bir uzman antrenörümüz mevcut. Çocuklara her sabah egzersizlerini yaptırıyor." diye konuştu.

"Çocuk Köyü"ndeki etkinliklerin ücretsiz olmasına ailelerin çok şaşırdığını aktaran Çolak, psikologların da çocuklar ve ailelere destek olduklarını kaydetti.