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        Bolu ve Kocaeli'de sis ulaşımı yavaşlattı

        Bolu ve Kocaeli'de sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 09:31 Güncelleme: 23.10.2024 - 09:31
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        Bolu ve Kocaeli'de sis ulaşımı yavaşlattı
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        Bolu ve Kocaeli'de sis etkili oldu.

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Yumrukaya, Abant kavşağı, Elmalık, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde görüş mesafesinin azalması sonucu ulaşım aksadı.

        Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

        - Kocaeli'de bazı evler silüet görüntüsü verdi

        Kocaeli'ni bazı bölgelerinde sis etkisini gösterdi. Kentte sabahın ilk saatlerinden itibaren İzmit ilçesinin yüksek kesimleri ile deniz kıyılarının bir bölümünde yer yer sis görüldü. Bazı evler, sis nedeniyle silüet görüntüsü verdi.

        Görüş mesafesinin düştüğü mevkilerde araç trafiği yavaşladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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