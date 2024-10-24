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        Kocaeli'de 9 ayda üretilen her 5 araçtan 4'ü dünya yollarına çıktı

        ŞAHİN OKTAY - Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Kocaeli'de yılın 9 aylık döneminde üretilen her 5 araçtan 4'ü yurt dışına gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 11:02 Güncelleme: 24.10.2024 - 11:02
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        Kocaeli'de 9 ayda üretilen her 5 araçtan 4'ü dünya yollarına çıktı
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        ŞAHİN OKTAY - Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Kocaeli'de yılın 9 aylık döneminde üretilen her 5 araçtan 4'ü yurt dışına gönderildi.

        Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verileri, kentte üretilen araçlara uluslararası pazarlarda talebin devam ettiğini ortaya koydu.

        Geçen yılın ocak-eylül döneminde 469 bin 594 adet olan kentteki toplam üretim, 2024'ün aynı döneminde 451 bin 301 adet olarak gerçekleşti. Kocaeli'nin Türkiye'nin traktör hariç toplam otomotiv üretimine katkısı yüzde 45 oldu.

        Üretimde yüzde 4'lük düşüşe rağmen Kocaeli'de yerleşik otomotiv sektörünün ihracat performansı geçen yılın karşılaştırılabilir dönemine göre yüzde 4 artış kaydetti. Kentteki otomotiv fabrikalarında üretilen araçların yüzde 86'sına denk gelen 389 bin 159'u yurt dışına gönderildi.

        Kocaeli'de üretilip yurt dışına satılan taşıtların Türkiye genel ihracatındaki payı da yüzde 53'ü buldu.

        Ford Otosan, ildeki firmalar arasında üretim ve ihracatta liderliğini sürdürürken, bu iki kategoride Hyundai Assan ikinci, Anadolu Isuzu da üçüncü sırada yer aldı.

        - İhracatın öncüsü Ford Otosan

        Gölcük ve Başiskele'de fabrikaları bulunan Ford Otosan, ocak-eylül döneminde 227 bin 497 kamyonet ve 40 bin 959 otomobili banttan indirdi.

        Şirket bu dönemde Kocaeli fabrikalarında üretilen Transit, Custom ve Courier modellerinden oluşan 236 bin 317 aracı yurt dışına sattı. Bu modellerin yurt dışı satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artıran şirket, Kocaeli'den yapılan otomotiv ihracatındaki büyümeye öncülük etti.

        İzmit'te kurulu fabrikasında i10, i20 ve Bayon modellerini üreten Hyundai Assan ise yılın üç çeyreklik döneminde 178 bin 376 otomobil üretti, bunun yüzde 85'ine denk gelen 152 bin 8'ini yurt dışına gönderdi.

        Anadolu Isuzu da banttan indirdiği 4 bin 469 aracın 834'ünü yurt dışına sattı. Şirketin ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 arttı.

        Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu'nun ocak-eylül döneminde Kocaeli'deki fabrikalarında üretilen ve ihraç edilen araç adetleri şöyle:

        Üretim (Adet) İhracat (Adet)
        Firma 2023 (Ocak-Eylül) 2024 (Ocak-Eylül) Değişim (%) Firma 2023 (Ocak-Eylül) 2024 (Ocak-Eylül) Değişim (%)
        Ford Otosan 288.535 268.456 -7 Ford Otosan 223.017 236.317 6
        Hyundai Assan 176.826 178.376 1 Hyundai Assan 151.482 152.008 0,3
        Anadolu Isuzu 4.233 4.469 5 Anadolu Isuzu 769 834 8
        Toplam 469.594 451.301 -4 Toplam 375.268 389.159 4

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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