Cumhuriyet ile yaşıt Şükriye teyze yeni kimlik kartını aldı

Ziyarette, Belediye Başkan Yardımcıları Cihan Sevinç ve Edip Bingöl ile Nüfus Müdürü Hasan İstif, Yazı İşleri Müdürü Akın Büyüküstün ve Mimarsinan Mahallesi Muhtarı Alaattin Durmuş da hazır bulundu.

Kaymakam Kubilay, "Allah sağlıklı ömürler versin. Ailesine şükranlarımızı sunuyoruz. Kendilerine yeni kimlik kartını takdim ediyoruz. Şükriye teyzemizin doğum gününü ve Cumhuriyetimizin 101. Kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.