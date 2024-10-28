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        Cumhuriyet ile yaşıt Şükriye teyze yeni kimlik kartını aldı

        Kocaeli'nin Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, 101 yaşındaki Şükriye Yılandiloğlu'nu evinde ziyaret ederek yeni kimlik kartını verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 15:35 Güncelleme: 28.10.2024 - 15:45
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        Cumhuriyet ile yaşıt Şükriye teyze yeni kimlik kartını aldı
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        Kocaeli’nin Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, 101 yaşındaki Şükriye Yılandiloğlu'nu evinde ziyaret ederek yeni kimlik kartını verdi.

        Yılandiloğlu'nun birlikte yaşadığı 75 yaşındaki oğlu Bekir Yılandiloğlu’ndan annesinin sağlık durumu hakkında bilgi alan Kubilay, gazetecilere, Cumhuriyet ile yaşıt Şükriye teyzeyi ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

        Kaymakam Kubilay, "Allah sağlıklı ömürler versin. Ailesine şükranlarımızı sunuyoruz. Kendilerine yeni kimlik kartını takdim ediyoruz. Şükriye teyzemizin doğum gününü ve Cumhuriyetimizin 101. Kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadesini kullandı.

        Ziyarette, Belediye Başkan Yardımcıları Cihan Sevinç ve Edip Bingöl ile Nüfus Müdürü Hasan İstif, Yazı İşleri Müdürü Akın Büyüküstün ve Mimarsinan Mahallesi Muhtarı Alaattin Durmuş da hazır bulundu.

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