Kocaeli'de Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Vatandaşlar, yürüyüşü şarkılar ve alkışlar eşliğinde yaptı.

Çevredeki vatandaşların da alkışlarla eşlik ettiği fener alayı, İzmit Anıtpark'ta sona erdi. Burada şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Kültür Tepesi'nde başlayan, bando takımının eşlik ettiği fener alayına, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kocaeli'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı yapıldı.

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