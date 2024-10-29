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        Kocaeli'de Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

        Kocaeli'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 19:54 Güncelleme: 29.10.2024 - 19:54
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        Kocaeli'de Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
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        Kocaeli'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı yapıldı.

        Kültür Tepesi'nde başlayan, bando takımının eşlik ettiği fener alayına, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Çevredeki vatandaşların da alkışlarla eşlik ettiği fener alayı, İzmit Anıtpark'ta sona erdi. Burada şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

        Karamürsel ilçesinde de Kayacık Mahallesi'nde mehter takımı eşliğinde başlayan fener alayı, 4 Temmuz Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda tamamlandı.

        Vatandaşlar, yürüyüşü şarkılar ve alkışlar eşliğinde yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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