Kocaeli'de bir tırda 11 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
Kocaeli'de bir tırda 11 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'de bir tırda 11 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
İzmit ilçesinde durdurulan tırda yapılan aramada, 11 milyon 500 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.