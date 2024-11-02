Kocaeli'de bir tırda 11 milyon 500 bin makaron ele geçirildi Kocaeli'de bir tırda 11 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı Giriş: 02.11.2024 - 15:10 Güncelleme: 02.11.2024 - 15:13 facebook

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