Darıca'da hayatını kaybeden öğretmenin adı kütüphanede yaşatılacak
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yakalandığı Johnson sendromu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren öğretmen Zeliha Kurtuluş'un (38) adı, görev yaptığı okulun kütüphanesine verildi.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yakalandığı Johnson sendromu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren öğretmen Zeliha Kurtuluş'un (38) adı, görev yaptığı okulun kütüphanesine verildi.
Dün hayatını kaybeden Kurtuluş için görev yaptığı Emek Mahallesi'ndeki Neşet Yalçın Anadolu Lisesi'nde anma töreni düzenlendi.
Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, Kurtuluş'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.
Daha sonra okuldaki kütüphaneye, Zeliha Kurtuluş'un adı verildi.
Törene, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Resul Kotan, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.
Kurtuluş'un cenazesinin, dün Eskişehir'in Alpu ilçesi Bozan Mahallesi'ndeki aile mezarlığında defnedildiği öğrenildi.
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