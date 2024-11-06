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        Darıca'da hayatını kaybeden öğretmenin adı kütüphanede yaşatılacak

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yakalandığı Johnson sendromu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren öğretmen Zeliha Kurtuluş'un (38) adı, görev yaptığı okulun kütüphanesine verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 15:21 Güncelleme: 06.11.2024 - 15:26
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        Darıca'da hayatını kaybeden öğretmenin adı kütüphanede yaşatılacak
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yakalandığı Johnson sendromu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren öğretmen Zeliha Kurtuluş'un (38) adı, görev yaptığı okulun kütüphanesine verildi.

        Dün hayatını kaybeden Kurtuluş için görev yaptığı Emek Mahallesi'ndeki Neşet Yalçın Anadolu Lisesi'nde anma töreni düzenlendi.

        Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, Kurtuluş'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

        Daha sonra okuldaki kütüphaneye, Zeliha Kurtuluş'un adı verildi.

        Törene, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Resul Kotan, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

        Kurtuluş'un cenazesinin, dün Eskişehir'in Alpu ilçesi Bozan Mahallesi'ndeki aile mezarlığında defnedildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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