GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Otoyolun Ankara istikameti Bekirdere mevkisinde tanker, Sungurlu Ceza İnfaz Kurumuna ait minibüs ile tırın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 jandarma personeli ile 1 mahkum, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Trafik akışının tek şeritten sağlandığı otoyolun Ankara yönü, kazaya karışan araçların yoldan çekilmesi ve tankerden sızan beton sertleştiricisinin temizlenmesiyle araç geçişine tamamen açıldı.
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