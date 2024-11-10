Büyük Önder Atatürk Gölcük'te anıldı

Törene siyasi parti ilçe başkanları, askeri ve sivil erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Anıtpark'taki törende Kaymakam Müfit Gültekin, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut ile Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, anıta çelenk bıraktı.

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