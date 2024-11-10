Büyük Önder Atatürk Gölcük'te anıldı
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde törenle anıldı.
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde törenle anıldı.
Anıtpark'taki törende Kaymakam Müfit Gültekin, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut ile Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, anıta çelenk bıraktı.
Saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene siyasi parti ilçe başkanları, askeri ve sivil erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.