"Marmara derbisi" Kocaeli'de dev ekranda izlendi

Kocaeli temsilcisinin müsabakayı 1-0'lık skorla kazanmasının ardından taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Kocaelispor, bu sonuçla Sakaryaspor deplasmanından 42 yıl sonra ilk kez galibiyetle ayrıldı.

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