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        "Marmara derbisi" Kocaeli'de dev ekranda izlendi

        Kocaeli'de vatandaşlar, Sakaryaspor-Kocaelispor maçını kent meydanına kurulan dev ekrandan seyretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 22:07 Güncelleme: 10.11.2024 - 22:20
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        "Marmara derbisi" Kocaeli'de dev ekranda izlendi
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        Kocaeli'de vatandaşlar, Sakaryaspor-Kocaelispor maçını kent meydanına kurulan dev ekrandan seyretti.

        Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan "Marmara derbisi"ni statta izleyemeyen Kocaelispor taraftarları, müsabakayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesince İzmit kent meydanına kurulan dev ekrandan takip etti.

        Alanı dolduran taraftarlar, Kocaelispor'a alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

        Kocaeli temsilcisinin müsabakayı 1-0'lık skorla kazanmasının ardından taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Kocaelispor, bu sonuçla Sakaryaspor deplasmanından 42 yıl sonra ilk kez galibiyetle ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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